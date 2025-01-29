بعد طرح أغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة" نانسي عجرم تتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة

تصدر اسم الفنان اللبنانية نانسي عجرم تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان "طول عمري نجمة".

وتعاونت نانسي في العمل مع الشاعر هاني عبد الكريم، وألحان محمد رحيم قبل رحيله، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها.

وتصدرت الفنانة نانسي عجرم، محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أنباء انفصالها عن زوجها الدكتور، فادي الهاشم، بسبب منشور غريب نشرته عبر حسابها الرسمي على "X" وكتبت: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد هذه سنة الحياة"، وسط تكهنات جمهورها ومتابعيها بانفصالها عنه في هدوء، ورجح البعض الأخر أنها طريقة للترويج لأغنيتها الجديدة وليس أكثر.

يذكر أن، نانسي عجرم، أحيت مؤخرا في 3 يناير حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

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