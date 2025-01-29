أحمد فهمي يكشف تفاصيل أزمته الصحية وخضوعه لعملية قلب مفتوح

كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان أحمد فهمي عن الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي اضطرته لإجراء عملية جراحية في القلب، وذلك خلال لقائه في برنامج "كلام نواعم".

قال فهمي: "أنا بحب أهتم بجسمي جدًا وأروح الجيم وأكل كويس عشان صحتي، لكن في 2016 كانت أول مرة أشتغل مسلسل في شهر رمضان وأخلص قبل رمضان، متعودين بنخلص التصوير في رمضان، المرة دي خلصت قبل شهر رمضان بكام يوم".

وأضاف: "أنا بحب الحلويات أوي، ورمضان بقى كنافة وقطايف، لقيت نفسي بزيد على الميزان، قلت أروح للدكتور عشان أظبط الأكل، وهو بيكشف عليَّ عمل رد فعل كده حاول ميبينوش بس أنا فهمت، وطلب مني تحاليل، وعملت التحاليل ورجعت له، قالي أنت عندك حاجة في القلب، قلت له إزاي عندي حاجة في القلب المفروض أحس بأعراض، قالي محتاجين نكشف الأول، كشفت، طلع في حاجة اسمها الصمام الميترالي عندي فيه قطع بسبب العصبية، سافرت وعملت عملية قلب مفتوح في إنجلترا، فجأة في اللحظة دي شفت الحياة بمنظور مختلف تمامًا".

واختتم: "الدكتور وهو معايا دخلنا أوضة العمليات عشان يشرح لي، قالي السرير ده، أنت ممكن بعد ساعتين تقوم وممكن لأ، كان بيتكلم عادي، أنا ما أخدتش الكلمة إنها حاجة وحشة، وأخدتها بطريقة إيجابية، بس من اللحظة دي بقيت بشوف الحياة بمنظور مختلف، وإن الواحد بيدور على حاجات ممكن تكون مش مهمة نهائي في الحياة".

يذكر أن الفنان أحمد فهمي يشارك في مسلسل "نقطة سودة"، بطولة كلًا من هدى الإتربي، ناهد السباعي، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، أحمد بدير.

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