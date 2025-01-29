"قالي نفسي أغمض وأفتح الاقي نفسي مع ربنا".. خالد الحلفاوي يروى كواليس آخر لحظات والده قبل رحيله

كتب- مروان الطيب:

تحدث المخرج خالد الحلفاوي، عن والده الراحل الفنان الكبير، نبيل الحلفاوي، وعن تأثره برحيله وتطور المرض في أيامه الأخيرة.

وحل خالد الحلفاوي ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المعروض على قناة "ON"، وتطرق خلال حديثه عن ذكرياته مع والده الفنان نبيل الحلفاوي، وعن مواصلة تصوير مسلسله "كامل العدد 3" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية والمهنية كشف عنها لأول مرة.





وعن آخر أيام الراحل نبيل الحلفاوي ونقله إلى المستشفى قال خالد: "اخر مرة كان في بيني وبينه اتصال كان يوم ما نقلناه المستشفى، قالي نفسي أغمض وافتح الاقي نفسي مع ربنا، ومقولتش حاجة بوسته".

رحل الفنان نبيل الحلفاوي عن عالمنا يوم 15 ديسمبر 2025، بعد صراع مع المرض، إذ عانى خلال الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة، إلى أن فارق الحياة.

نبيل الحلفاوي يعد أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

اقرأ أيضا:

موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه"



