زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. ورحاب الجمل تعلق: "الحلاوة والجمال"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة زينة ، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت زينة مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "برج الدلو، عينه مليانه زيادة عن اللزوم يعني لا فاضي يبص لحد ولا حقد على حد ولا يقارن نفسه بحد هو عاوز تسيبوه في حاله وبس".

وتفاعلت الفنانة رحاب الجمل مع الصور، وعلقت: "الحلاوة والجمال ماشاء الله"، وردت عليها زينة: "حلاوتك انتي يا عسل"، كما علقت الفنانة الشابة، مريم الجندي، وكتبت: "اه والله".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Zeina Reda‎‏ (@‏‎zeinareda29‎‏)‎‏

وتشارك الفنانة زينة في مسلسل "العتاولة2 "، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.

على جانب آخر، يعرض لـ زينة حاليا فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، وأحمد الرافعي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

اقرأ أيضا..

بحضور تارا عماد وعمر الشناوي.. بدء العرض الخاص لفيلم "لأول مرة"