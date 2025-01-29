حدث بالفن| وفاة والدة فنان ومطرب يتعرض لوعكة صحية ونجل الزعيم في زيارة لـ أحمد حلمي
12:01 ص الأربعاء 29 يناير 2025
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة والدة الفنان أحمد فهيم، مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لوعكة صحية، حقيقة انفصال داليا مصطفى عن شريف سلامة، بدء العرض الخاص لفيلم "لأول مرة"، محمد رمضان ينشر فيديو لـ محادثة مع تطبيق "ChatGPT"، وغيرها من الأخبار.
حدث بالفن مسلسل فهد البطل رمضان 2025 مطرب المهرجانات مسلم شقيقة الراحل خالد صالح وفاة والدة أحمد فهيم داليا مصطفى محمد إمام يشيد بمسرحية بني آدم الفنان علاء زينهم نجوم الفن في جنازة والدة أحمد فهيم مسلسل ولاد الشمس محمد رمضان العرض الخاص لفيلم لأول مرة
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