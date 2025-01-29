حدث بالفن| وفاة والدة فنان ومطرب يتعرض لوعكة صحية ونجل الزعيم في زيارة لـ أحمد حلمي

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة والدة الفنان أحمد فهيم، مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لوعكة صحية، حقيقة انفصال داليا مصطفى عن شريف سلامة، بدء العرض الخاص لفيلم "لأول مرة"، محمد رمضان ينشر فيديو لـ محادثة مع تطبيق "ChatGPT"، وغيرها من الأخبار.