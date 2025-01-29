ياسمين صبري كاجوال ولقاء الخميسي مع عبد المنصف .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بوسي

شاركت الفنانة بوسي متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وذلك من خلال خاصية "القصص القصيرة".

علي ربيع

ظهر الفنان علي ربيع من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات"، وشارك متابعيه الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مع زوجها حارس المرمى السابق محمد عبد المنصف.

أسما شريف منير

ظهرت أسما شريف منير بإطلالة جذابة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أحدث صورة جديدة لها، وظهرت بإطلالة شتوية.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "القوة هى القدرة على الاستمرار".

يسرا

ظهرت النجمة يسرا مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارة فارهة.

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي، جمهورها، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" وظهرت خلالها بدون مكياج.