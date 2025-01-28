ماذا قال ملحن "فعلا ما بيتنسيش" عن تشابه أغنيته مع "أيام في بعادنا فاتو" لـ سامو زين؟

كتب - معتز عباس:

رد شادي حسن، ملحن أغنية فعلا مبيتنسيش، على ما أثير في السوشيال ميديا، حول تشابه ألحان أغنية "أيام في بعادنا فاتو" لـ سامو زين، مع أغنية تامر حسني ورامي صبري.

وقال "شادي"، في لقائه ببرنامج "عرب وود": "الناس بتتكلم سواء اللي فاهمين في المزيكا او اللي مش فاهمين مقدرش ألوم عليهم، سامو أخونا وصاحبنا، لكن البوست كان غير موفق منه".

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الأغنية كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.

يذكر أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

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