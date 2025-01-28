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تصدرت التريند بسبب حفل في جدة.. 20 صورة للنجمة روبي

10:50 م الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة روبي
  • عرض 20 صورة
    تفاعل روبي مع جمهور حفلها في القاهرة
  • عرض 20 صورة
    روبي تحتفل بالعام الجديد
  • عرض 20 صورة
    حفل روبي في جدة
  • عرض 20 صورة
    روبي تخطف الأنظار بإطلالتها
  • عرض 20 صورة
    روبي تستمتع بعطلتها على البحر
  • عرض 20 صورة
    روبي تتألق في إحدى حفلاتها الغنائية
  • عرض 20 صورة
    روبي على البحر
  • عرض 20 صورة
    روبي تشعل أجواء حفلها في مدينتي
  • عرض 20 صورة
    روبي من إحدى جلسات التصوير على إنستجرام
  • عرض 20 صورة
    روبي تشعل أجواء حفلها في القاهرة
  • عرض 20 صورة
    روبي من جولتها الغنائية في لوس أنجلوس
  • عرض 20 صورة
    روبي من جولتها الغنائية في مدينة نيويورك
  • عرض 20 صورة
    روبي من كواليس أغنية الليلة حلوة
  • عرض 20 صورة
    روبي من فعاليات حفل ميدل بيست
  • عرض 20 صورة
    روبي من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    كواليس اخر حفلات روبي في القاهرة
  • عرض 20 صورة
    كواليس حفل روبي في مدينتي
  • عرض 20 صورة
    روبي
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة روبي، محرك البحث جوجل قبل أيام من حفلها الغنائي المرتقب والمقرر إقامته ضمن فعاليات بطولة "فورمولا إي" في جدة يوم 14 فبراير المقبل.

وروجت روبي لحفلها المقبل في جدة، ونشرت الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وكتبت: "جمهور جدة الغالي، هكون معاكم يوم 14 في فورمولا إي هستناكم عشان نولع الدنيا مع بعض".

وأحيت الفنانة روبي مؤخرًا حفلًا خاصًا في القاهرة، وقدمت باقة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وكانت آخر مشاركات روبي على شاشة السينما بفيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

يذكر أن، روبي تشارك في مسلسل "جاني في المنام" وسط بطولة عدد من نجوم ونجمات السينما المصرية وهم نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

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