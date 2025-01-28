بعد نجاح مسلسل "إقامة جبرية" وتصدرها التريند.. 20 صورة للفنانة صابرين

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة صابرين، محرك البحث جوجل بعد ردود أفعال الجمهور والمتابعين على دورها بأحداث مسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنانة هنا الزاهد، الذي يلقى نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وأجرت صابرين مداخلة هاتفية لبرنامج "كلاكيت" الذي يبث على راديو "نجوم إف إم"، وتطرقت خلاله عن فرحتها بالنجاح الكبير للعمل ككل ولدورها بالأخص، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وكان الظهور الأخير للفنانة صابري، بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض، وقبله بساعات حفل الموسيقار العالمي هانز زيمر، وأعربت عن سعادتها بتواجدها في هذا الحدث الضخم، وسط نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

يذكر أن، الفنانة صابرين تشارك في فيلم "بنات الباشا" بطولة الفنانة زينة، ويشاركهما البطولة كل من ناهد السباعي، تارا عبود، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج محمد جمال العدل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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