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بعد نجاح مسلسل "إقامة جبرية" وتصدرها التريند.. 20 صورة للفنانة صابرين

10:50 م الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    صابرين من مسللس كله بالحب
  • عرض 20 صورة
    إحدى إطلالات الفنانة صابرين
  • عرض 20 صورة
    النجمة صابرين
  • عرض 20 صورة
    الفنانة صايرين
  • عرض 20 صورة
    صابرين مع الإعلامية بسمة وهبة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة صابرين من حفل جوي أوورد
  • عرض 20 صورة
    صابرين تشارك متابعيها أحدث ظهور
  • عرض 20 صورة
    صابرين مع نجلها علي
  • عرض 20 صورة
    صابرين من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    صابرين من إحدى جلسات التصوير على السوشيال ميديا
  • عرض 20 صورة
    صابرين من حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية
  • عرض 20 صورة
    صابرين من كواليس فيلم سواق الهانم
  • عرض 20 صورة
    صابرين من كواليس مسلسل الحلم
  • عرض 20 صورة
    صابرين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
  • عرض 20 صورة
    صابرين من كواليس مسلسل إقامة جبرية
  • عرض 20 صورة
    صابرين والإعلامية بسمة وهبة
  • عرض 20 صورة
    صابرين
  • عرض 20 صورة
    صابرين ومحمد الشرنوبي من مسلسل إقامة جبرية
  • عرض 20 صورة
    صابرين من مسلسل إقامة جبرية
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة صابرين، محرك البحث جوجل بعد ردود أفعال الجمهور والمتابعين على دورها بأحداث مسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنانة هنا الزاهد، الذي يلقى نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وأجرت صابرين مداخلة هاتفية لبرنامج "كلاكيت" الذي يبث على راديو "نجوم إف إم"، وتطرقت خلاله عن فرحتها بالنجاح الكبير للعمل ككل ولدورها بالأخص، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وكان الظهور الأخير للفنانة صابري، بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض، وقبله بساعات حفل الموسيقار العالمي هانز زيمر، وأعربت عن سعادتها بتواجدها في هذا الحدث الضخم، وسط نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

يذكر أن، الفنانة صابرين تشارك في فيلم "بنات الباشا" بطولة الفنانة زينة، ويشاركهما البطولة كل من ناهد السباعي، تارا عبود، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج محمد جمال العدل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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الفنانة صابرين صابرين تتصدر التريند نجاح مسلسل إقامة جبرية مسلسل إقامة جبرية إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد صابرين ببرنامج كلاكيت
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