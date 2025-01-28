رمضان 2025.. "شاهد" تكشف عن البوسترات الدعائية لمسلسل "إخواتي"

كتب- مروان الطيب:

كشفت "شاهد" عن بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "إخواتي" استعدادًا لعرضه على منصتها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت "شاهد" البوسترات عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وتصدرها كل من النجمة نيللي كريم، الفنانة روبي، الفنانة كندة علوش، الفنانة جيهان الشماشرجي، والفنان حاتم صلاح.

واحتفلت النجمة نيللي كريم ببدء تصوير المسلسل، مطلع شهر ديسمبر الماضي، ونشرت صور من الكواليس عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع مخرج المسلسل، إلى جانب عدد من البطلات وتمنت لهن التوفيق فيما هو قادم، وكان اسم المسلسل "جاني في المنام"، إلى أن تم تعديله إلى اسمه النهائي "أخواتي".

ويشارك نيللي كريم البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

يذكر أن، نيللي كريم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي، وفيلم "شريط 6" للمخرج محمد سلامة.

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