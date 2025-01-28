ألحان محمد رحيم.. نانسي عجرم تروج لأحدث أغانيها "طول عمري نجمة"

كتب- مروان الطيب:

طرحت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "طول عمري نجمة"، وذلك عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نانسي ملصق دعائي خاص بالأغنية عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "طول عمري نجمة حصريًا على أنغامي اسمعوها واشعروا بها، انتظروا الفيديو كليب الخميس المقبل على قناتي يوتيوب".

وتعاونت الفنانة نانسي عجرم في أغنية "طول عمري نجمة"، مع الشاعر هاني عبد الكريم، ألحان الراحل محمد رحيم، قبل رحيله، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها.

وتصدرت الفنانة نانسي عجرم، محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أنباء انفصالها عن زوجها الدكتور، فادي الهاشم، بسبب منشور غريب نشرته عبر حسابها الرسمي على "X" وكتبت: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد هذه سنة الحياة"، وسط تكهنات جمهورها ومتابعيها بانفصالها عنه في هدوء، ورجح البعض الأخر أنها طريقة للترويج لأغنيتها الجديدة وليس أكثر.

يذكر أن، نانسي عجرم، أحيت مؤخرا في 3 يناير حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

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