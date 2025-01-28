إعلان

ألحان محمد رحيم.. نانسي عجرم تروج لأحدث أغانيها "طول عمري نجمة"

10:38 م الثلاثاء 28 يناير 2025

نانسي عجرم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

طرحت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "طول عمري نجمة"، وذلك عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نانسي ملصق دعائي خاص بالأغنية عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "طول عمري نجمة حصريًا على أنغامي اسمعوها واشعروا بها، انتظروا الفيديو كليب الخميس المقبل على قناتي يوتيوب".

وتعاونت الفنانة نانسي عجرم في أغنية "طول عمري نجمة"، مع الشاعر هاني عبد الكريم، ألحان الراحل محمد رحيم، قبل رحيله، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها.

وتصدرت الفنانة نانسي عجرم، محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أنباء انفصالها عن زوجها الدكتور، فادي الهاشم، بسبب منشور غريب نشرته عبر حسابها الرسمي على "X" وكتبت: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد هذه سنة الحياة"، وسط تكهنات جمهورها ومتابعيها بانفصالها عنه في هدوء، ورجح البعض الأخر أنها طريقة للترويج لأغنيتها الجديدة وليس أكثر.

يذكر أن، نانسي عجرم، أحيت مؤخرا في 3 يناير حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة طول عمري نجمة

اقرأ أيضا:

داليا مصطفى عن انفصالها عن شريف سلامة: "لسه ماخدتش القرار"

شقيقة الراحل خالد صالح.. وفاة والدة الفنان أحمد فهيم

نانسي عجرم اغنية طول عمري نجمة نجوم الفن محمد رحيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رمضان 2025.. "شاهد" تكشف عن البوسترات الدعائية لمسلسل "إخواتي"

إعلان

إعلان