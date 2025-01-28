"تعاون مع محمود عبد العزيز وظهر في ليالي الحلمية ".. 10 معلومات عن حسن مظهر بطل فيلم "الجراج"

كتب- مروان الطيب:

فوجئ الجمهور بخبر رحيل الفنان حسن مصطفى مظهر، يوم الاثنين الموافق 27 يناير، عن عمر يناهز 45 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكشفت عن خبر رحيله إحدى أقاربه عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله والدوام لله، انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض، ابن عمتي، حسن مصطفى مظهر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته".

ولد حسن مصطفى مظهر في 17 نوفمبر من عام 1980، بدأ نشاطه الفني في منتصف التسعينيات بدور في فيلم "حرب الفراولة" عام 1994 بطولة الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، ثم ظهر في فيلم "الجراج" عام 1995 بطولة النجمة نجلاء فتحي.

وإليكم 7 معلومات عن بطل فيلم "الجراج" حسن مظهر:

1- ولد 17 نوفمبر عام 1980.

2- كانت انطلاقته في عالم الفن بالجزء الرابع من مسلسل "ليالي الحلمية" عام 1992.

3- تعاون مع عدد من أبرز نجوم السينما والدراما التلفزيونية منهم النجم الكبير يحيى الفخراني، والنجم الراحل محمود عبد العزيز، والنجمة نجلاء فتحي.

4- تم اختياره ليشارك الفنان محمود حميدة والفنانة يسرا بطولة فيلم "حرب الفراولة" عام 1994.

5- كان فيلم "الجراج" عام 1995، بطولة النجمة نجلاء فتحي بمثابة شهادة ميلاده الفنية.

6- شارك بفيلم "امرأة وخمسة رجال" عام 1997 وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم فيفي عبده، حسن حسني، محمد سعد، ياسر جلال، وماجد المصري.

7- شارك النجم الراحل محمود عبد العزيز بطولة فيلم "القبطان" عام 1997.

8- كانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "أمواج تحت السطح" عام 2006 بطولة الفنان أحمد عبد العزيز.

9- رحل بعد صراع مع المرض.

10- توفي عن عمر يناهز 45 عامًا.



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