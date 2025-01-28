"فرق في حياتي الشخصية".. هكذا تحدثت مي فاروق عن زوجها محمد العمروسي

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة مي فاروق عن تفاصيل حياتها بعد زوجها مؤخرًا من الفنان محمد العمروسي.

وتحدث مي، في لقاء مع برنامج "عرب وود"، وقالت: "محمد داعم جدا طول الوقت وفرق في حياتي الشخصية، وأنا دي من أكتر الحاجات اللي بحبها فيه".

وأضافت: "لأنه مهما كان البني آدم ناجح ومهما كان واثق في نفسه وقوي بيبقى محتاج حد يدعمه نفسيًا، محمد طول الوقت كدة، بيهتم بتفاصيل صغيرة والحمد لله مهما قولتله شكرًا مش هديله حقه، لأنه هو يستاهل كل حاجة كويسة وهو حقيقي بني آدم فرق في حياتي الشخصية كتير ".

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يُذكر أن مي فاروق احتفلت بزفافها على الفنان محمد العمروسي يوم 2 يناير 2025، وسط حضور عدد من النجوم. وتُعد هذه الزيجة الثانية لها بعد زيجتها الأولى التي أنجبت منها ولدًا وبنتًا.

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