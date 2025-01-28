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شاهد جمال رانيا منصور وابنتها في العرض الخاص لفيلم "لأول مرة" | صور

09:58 م الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المخرج جون إكرام وأمير صلاح الدين
  • عرض 7 صورة
    تارا عماد بطله فيلم لأول مرة
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 7 صورة
    عمر الشناوي بطل فيلم لأول مرة
  • عرض 7 صورة
    أمير صلاح الدين وجون إكرام
  • عرض 7 صورة
    تارا عماد بطله فيلم لأول مرة في تصريحات لوسائل الإعلام
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كتب - معتز عباس:
تصوير / إسلام فاروق:

توافد أبطال وصناع فيلم "لأول مرة" على "السجادة الحمراء" من العرض للعمل السينمائي، الذي يعرض حاليًا في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

وحرصت الفنانة رانيا منصور على التقاط الصور التذكارية رفقة ابنتها على "السجادة الحمراء".

كما وصل العرض الخاص أبطال وصناع فيلم "لأول مرة"، وهم، الفنانة تارا عماد، الفنان عمر الشناوي، المخرج جون إكرام، وغيرهم.

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

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رانيا منصور ابنة رانيا منصور لأول مرة
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