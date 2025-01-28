رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي لأبطال مسلسل "ولاد الشمس"

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "دي ام سي"، برومو تشويقي لأبطال مسلسل "ولاد الشمس"، تمهيدًا لعرضه في رمضان 2025.

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ونشرت "دي ام سي" مقطع فيديو لـ الفنان محمود حميدة، والفنان أحمد مالك، والفنان طه دسوقي، أبطال "ولاد الشمس" عبر موقع "انستجرام".

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ويواصل أحمد مالك تصوير مشاهد مسلسلهم "ولاد الشمس" إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، أبرزهم: محمود حميدة وطه دسوقي، چلا هشام ومريم الجندي ودنيا ماهر وغادة طلعت، والعمل من تأليف محمود عزت، إخراج شادي عبدالسلام.

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