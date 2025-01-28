إعلان

رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي لأبطال مسلسل "ولاد الشمس"

08:53 م الثلاثاء 28 يناير 2025

ابطال مسلسل ولاد الشمس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "دي ام سي"، برومو تشويقي لأبطال مسلسل "ولاد الشمس"، تمهيدًا لعرضه في رمضان 2025.

ونشرت "دي ام سي" مقطع فيديو لـ الفنان محمود حميدة، والفنان أحمد مالك، والفنان طه دسوقي، أبطال "ولاد الشمس" عبر موقع "انستجرام".

ويواصل أحمد مالك تصوير مشاهد مسلسلهم "ولاد الشمس" إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، أبرزهم: محمود حميدة وطه دسوقي، چلا هشام ومريم الجندي ودنيا ماهر وغادة طلعت، والعمل من تأليف محمود عزت، إخراج شادي عبدالسلام.

اقرأ أيضا..

موعد ومكان عزاء والدة الفنان أحمد فهيم

أشرف زكي وسليمان عيد.. توافد نجوم الفن على جنازة والدة أحمد فهيم (صور)

رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025 مسلسل ولاد الشمس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رانيا منصور وابنتها تخطفان الأنظار في العرض الخاص لفيلم "لأول مرة" | صور

إعلان

إعلان