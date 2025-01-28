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حضور جماهيري كبير بمسرحية "بني آدم" في "موسم الرياض"

07:54 م الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد حلمي وحمدي الميرغني
  • عرض 8 صورة
    بوستر مسرحية بني آدم
  • عرض 8 صورة
    جمهور مسرحية بني آدم في موسم الرياض
  • عرض 8 صورة
    أبطال مسرحية بني آدم
  • عرض 8 صورة
    كواليس مسرحية بني آدم في موسم الرياض
  • عرض 8 صورة
    كواليس مسرحية بني آدم
  • عرض 8 صورة
    حضور جماهيري كبير لمسرحية بني آدم في موسم الرياض
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كتب- مروان الطيب:

كشفت الصفحة الرسمية لـ "موسم الرياض" على "إنستجرام"، عن صور جديدة من كواليس مسرحية "بني آدم" التي تعرض على مسرح أبو بكر الشدي ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 23 يناير حتى 1 فبراير.

وظهر في الصور عدد من أبطال المسرحية على رأسهم النجم أحمد حلمي، الفنان حمدي الميرغني، الفنان مصطفى خاطر، الفنان عماد رشاد، وسط حضور جماهيري كبير، وعلقت الصفحة: "أجواء كوميدية يعيشها حضور مسرحية بني آدم من بطولة النجم الكبير أحمد حلمي ومجموعة من نجوم المسرح".

يذكر أن، الفنان أحمد حلمي يشارك بفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي، وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لـ "كوكب الشرق" أم كلثوم وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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موسم الرياض مسرحية بني آدم أحمد حلمي حمدي الميرغني مصطفى خاطر
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