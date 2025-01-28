"مين هو نمبر وان؟".. محمد رمضان ينشر فيديو لـ محادثة مع تطبيق "ChatGPT"

كتب - معتز عباس:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، محادثة صوتية مع تطبيق الذكاء الاصطناعي شات "ChatGPT" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"،

ووجه رمضان سؤالًا لـ "ChatGPT"عن من هو "نمبر وان" في الموسيقى والتمثيل في الوطن العربي، وأجاب "ChatGPT": "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد مصر في الوطن العربي سواء في الموسيقى أو التمثيل هو رمز النجاح والتأثير الكبير".

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طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي جاء بعنوان "قطتي مابتخربش"، عبر منصة "أنغامي".

يذكر أن الفنان محمد رمضان كشف عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "رمضان يجمعنا".

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