بالصور- لقاء يسرا مع هيفاء وهبي والأصدقاء في باريس

كتب- مروان الطيب:

شاركت النجمة يسرا، جمهورها ومتابعيها صور عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تشارك بأحد عروض الأزياء في باريس، والتقت عدد من الأصدقاء هناك.

وظهرت يسرا في الصور مع الفنانة هيفاء وهبي إلى جانب عدد من الأصدقاء المشتركين، وذلك بعد مشاركتها في عرض أزياء "ستيفان رولان" الذي يقام حاليًا ضمن أسبوع باريس للأزياء الراقية، وأطلت يسرا على الحضور بإطلالة أنيقة تعكس الفخامة والرقي، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وكان الظهور الأخير للنجمة يسرا، بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن، آخر مشاركات النجمة يسرا كانت بمسرحية "ملك والشاطر" وشاركها البطولة النجم أحمد عز، وعرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" في شهر يونيو 2024.

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