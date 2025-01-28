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رمضان 2025.. طرح بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "أشغال شقة جدًا"

06:59 م الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد الرافعي مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 8 صورة
    سولى محمد علي مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 8 صورة
    حازم إيهاب مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 8 صورة
    مصطفى غريب مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 8 صورة
    هشام ماجد مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 8 صورة
    شيرين مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 8 صورة
    أحمد عبدالوهاب مسلسل أشغال شقة جدا
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كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "Mbc مصر" بوسترات منفردة لنجوم وأبطال مسلسل أشغال شقة جدًا، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت ""Mbc مصر"، عبر موقع "انستجرام"، بوسترات لأبطال العمل الدرامي، وهم: "هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، حازم إيهاب، أحمد عبدالوهاب، أحمد الرافعي.

مسلسل أشغال شقة جدًا، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم: هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

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رمضان 2025 مسلسل أشغال شقة جدًا نجوم الفن دراما رمضان 2025
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