رمضان 2025.. طرح بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "أشغال شقة جدًا"

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "Mbc مصر" بوسترات منفردة لنجوم وأبطال مسلسل أشغال شقة جدًا، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت ""Mbc مصر"، عبر موقع "انستجرام"، بوسترات لأبطال العمل الدرامي، وهم: "هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، حازم إيهاب، أحمد عبدالوهاب، أحمد الرافعي.

مسلسل أشغال شقة جدًا، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم: هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

اقرأ أيضا..

رمضان 2025.. جمال سليمان من كواليس تصوير مسلسل "أهل الخطايا"

ريهام حجاج تنعى والدة الفنان أحمد فهيم