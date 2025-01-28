رمضان 2025.. أحمد مالك مفتول العضلات في كواليس مسلسل "ولاد الشمس" ونجوم الفن يتفاعلون

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان الشاب أحمد مالك عن كواليس شخصيته ودوره، الذي يظهر به في مسلسل "ولاد الشمس"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر مالك صورة لها من كواليس أحداث المسلسل، وظهر بلياقة بدنية عالية ومفتول العضلات، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب مالك، تعليقًا على الصورة: "استنوا ولعة في "ولاد الشمس"، والتي تفاعل معها عددًا من نجوم الفن، وهم، كندة علوش، جيهان خليل، كريم فهمي، باسل الزارو.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Malek - احمد مالك (@ahmedmalek)

ويواصل أحمد مالك تصوير مشاهد مسلسلهم "ولاد الشمس" إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، أبرزهم: محمود حميدة وطه دسوقي، چلا هشام ومريم الجندي ودنيا ماهر وغادة طلعت، والعمل من تأليف محمود عزت، إخراج شادي عبدالسلام.

اقرأ أيضا..

موعد ومكان عزاء والدة الفنان أحمد فهيم

أشرف زكي وسليمان عيد.. توافد نجوم الفن على جنازة والدة أحمد فهيم (صور)