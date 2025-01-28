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رمضان 2025.. أحمد مالك مفتول العضلات في كواليس مسلسل "ولاد الشمس" ونجوم الفن يتفاعلون

06:51 م الثلاثاء 28 يناير 2025

احمد مالك في كواليس مسلسل ولاد الشمس

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كتب - معتز عباس:

كشف الفنان الشاب أحمد مالك عن كواليس شخصيته ودوره، الذي يظهر به في مسلسل "ولاد الشمس"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر مالك صورة لها من كواليس أحداث المسلسل، وظهر بلياقة بدنية عالية ومفتول العضلات، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب مالك، تعليقًا على الصورة: "استنوا ولعة في "ولاد الشمس"، والتي تفاعل معها عددًا من نجوم الفن، وهم، كندة علوش، جيهان خليل، كريم فهمي، باسل الزارو.

ويواصل أحمد مالك تصوير مشاهد مسلسلهم "ولاد الشمس" إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، أبرزهم: محمود حميدة وطه دسوقي، چلا هشام ومريم الجندي ودنيا ماهر وغادة طلعت، والعمل من تأليف محمود عزت، إخراج شادي عبدالسلام.

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رمضان 2025 أحمد مالك مسلسل ولاد الشمس نجوم الفن
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