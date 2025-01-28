موعد ومكان عزاء والدة الفنان أحمد فهيم

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد فهيم، موعد ومكان عزاء والدته التي وافتها المنية، اليوم الأربعاء.

وكتب فهيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "إن شاء الله عزاء المغفور لها بإذن الله تعالى أمي الغالية السيدة وفاء صالح في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد ب غدا الأربعاء الموافق 29 يناير عقب صلاة المغرب، وشكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم مكروها في احبابكم".

رحلت عن عالمنا والدة الفنان أحمد فيهم، وشقيقة الفنان الراحل خالد صالح، بعد صراع مع المرض، حيث أقيمت صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بشبرامنت.

شهدت الجنازة توافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة والدة أحمد فهيم، أبرزهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، محمد لطفي، محمد أسامة "أوس أوس"، أحمد الشامي، سليمان عيد، إسماعيل فرغلي، أحمد خالد صالح، وغيرهم.

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