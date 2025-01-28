رمضان 2025.. جمال سليمان من كواليس تصوير مسلسل "أهل الخطايا"

كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان جمال سليمان، تصوير مشاهده من مسلسل "أهل الخطايا"، استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت الفنانة نوران ماجد صور من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلاله مع الفنان جمال سليمان وكتبت: "انتظروني في رمضان 2025، مسلسل أهل الخطايا، أول بطولة ليا بإذن الله دور راما من إخراج الأستاذ رؤوف عبد العزيز وبطولة الأستاذ جمال سليمان وتأليف أحمد نور ومحمد عبد القوي.

وشاركت الفنانة نوران ماجد خلال الفترة الماضية، بعدد من الأعمال الفنية ما بين التلفزيونية والسينمائية، كان أبرزها فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" عام 2024، ومسلسل "باسورد" وسط مجموعة من الشباب والوجوه الصاعدة وعرض في شهر أكتوبر 2024.

ويشارك ببطولة مسلسل "أهل الخطايا" كل من سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عبير منير، عايدة فهمي، محمود السراج، تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، إخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان جمال سليمان في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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