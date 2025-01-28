أشرف زكي وسليمان عيد.. توافد نجوم الفن على جنازة والدة أحمد فهيم (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

أقيمت، اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على والدة الفنان أحمد فهيم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة والدة أحمد فهيم، أبرزهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، محمد لطفي، محمد أسامة "أوس أوس"، أحمد الشامي، سليمان عيد، إسماعيل فرغلي، أحمد خالد صالح، وغيرهم.

وأعلن أحمد فهيم وفاة والدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "البقاء والدوام لله توفيت إلي رحمة الله أمي الغالية الحاجة وفاء صالح صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفنة بمقابر العائلة بشبرامنت دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

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