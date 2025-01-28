تأثر الفنان أحمد فهيم برحيل والدته أثناء تشييع الجثمان من مسجد الشرطة

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

ظهر الفنان أحمد فهيم متأثرًا وهو يستقبل جثمان والدته، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وذلك في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرص عدد كبير من النجوم على المشاركة في تشييع الجثمان وهم الفنان أشرف زكي، الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، الفنان محمد لطفي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان أحمد شامي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان سليمان عيد، الفنان أحمد خالد صالح.

وأعلن الفنان أحمد فهيم عن وفاة والدته صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: " البقاء والدوام لله، توفت إلى رحمة الله أمي الغالية الحاجة وفاء صالح، صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفنة بمقابر العائلة، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن، الفنان أحمد فهيم يشارك بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، منها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان.

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