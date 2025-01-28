مي عمر داخل سيارة فارهة في أحدث جلسة تصوير.. (صور)

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، وجمهورها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، داخل سيارة فارهة.

ونشرت مي، صورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بالطو وبنطال جينز.

وتجسد الفنانة مي عمر في مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في رمضان 2025، شخصية الراقصة "إش إش".

ويشاركها بطولة المسلسل ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين، وإخراج محمد سامي.

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