"عادل إمام حلف بالطلاق".. علاء زينهم ضيف برنامج "بالخط العريض" مع إيمان أبو طالب

كتبت- سهيلة أسامة:

يحل الفنان علاء زينهم ضيف مع الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامج "بالخط العريض" على شاشة "الحياة".

وخلال الحلقة، يكشف علاء زينهم عن العديد من الكواليس والأسرار، ويتحدث عن تفاصيل وأسباب خلافه مع الزعيم عادل إمام، كما يوضح سر قسم عادل إمام يمين الطلاق أثناء عرض مسرحية "الزعيم".

كما يروي زينهم تفاصيل خلافه الشهير مع الفنان الراحل سيد زيان، الذي كان سببًا في انطلاق مسيرته الفنية، ويتحدث عن المعاناة التي واجهها في بداياته، واضطراره للعمل كسائق تاكسي، وشراء ميكروباص للعمل عليه.

برنامج "بالخط العريض" يُعرض كل جمعة في تمام الثامنة والنصف مساءً على قناة "الحياة".

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