رمضان 2025.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل "جوما"

كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة ريم البارودي عن الإعلان التشويقي لمسلسل "جوما"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت "البارودي" مقطع فيديو للبرومو، عبر موقع "انستجرام"، وعلقت: "توكلنا على الله يارب، مسلسل "جوما" رمضان 2025".

مسلسل "جوما" من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، ريم البارودي، فراس سعيد، ومنة عرفة.

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