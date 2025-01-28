الجمعة.. محمد صبحي ضيف برنامج "سبوت لايت" مع شيرين سليمان

كتبت- منال الجيوشي

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الفنان محمد صبحي

ويكشف الفنان الكبير محمد صبحي تفاصيل مسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور" التي تعتبر امتداد لمسلسل "فارس بلا جواد" الذي طرح العديد من الأفكار التي أصبحت واقع نعيشه الآن ويتحدث لأول مرة عن كواليس لقاءه مع السيدة أم كلثوم في إحدى الحفلات التي كان خلالها يعمل في شباك التذاكر

كما يتحدث أيضا عن رأيه في التعدي على بعض رموز الفن خلال الفترة الحالية، كما يكشف عن رأيه في اعتذار الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، ويتحدث عن ذكرياته مع المؤلف لينين الرملي، وكيف كان رد فعله بعد انتشار بعض الأقاويل التي اتهمته بسوء معاملة زملائه وخاصة الفنانة عبلة كامل.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة قناة صدى البلد، يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.