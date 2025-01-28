ريهام حجاج تنعى والدة الفنان أحمد فهيم

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة ريهام حجاج والدة الفنان أحمد فهيم، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وكتبت حجاج عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، من خلال "خاصية القصص القصيرة": "البقاء لله يا أحمد شد حيلك، قلبي معاك يا غالي، اللهم ارحمها برحمتك ويصبر قلبك، ارجو الدعاء".

وأعلن أحمد فهيم خبر الوفاة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "البقاء والدوام لله، توفت إلى رحمة الله أمي الغالية الحاجة وفاء صالح، صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفنة بمقابر العائلة، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

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