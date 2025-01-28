محمد إمام يشيد بمسرحية "بني آدم"

كتبت- نوران أسامة:

أشاد الفنان محمد إمام بمسرحية "بني آدم" بطولة النجم أحمد حلمي، والتي تم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر "إمام" مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يصعد على خشبة المسرح، ويحتضن أحمد حلمي ويحيي الجمهور، وعلق على الفيديو قائلاً: "استمتعت جداً بمسرحية "بني آدم" للنجم الكبير أحمد حلمي ورفيق رحلة النجاح المنتج الكبير أحمد بدوي، وأخواتي نجوم مصر، وشكرًا للجمهور السعودي الجميل على الاستقبال العظيم ده".

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" بطولة أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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