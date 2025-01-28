فاطمة الكاشف تنضم لفريق عمل مسلسل "الكابتن"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة فاطمة الكاشف عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025.

وكتبت الكاشف عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "مساء الخير على كل أصدقائي الغاليين، دمتم بخير ودامت محبتنا، انتظرونا في رمضان إن شاء الله في مسلسل الكابتن، إخراج الأستاذ معتز التوني، مع النجوم أكرم حسني وآية سماحة، إنتاج شركة كريم أبو ذكرى، تأليف محمود رمضان وصلاح إيهاب، وباقة جميلة من النجوم، ربنا يكتب لنا النجاح إن شاء الله".

وتدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، ويشارك أكرم حسني البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم اية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.



اقرأ أيضًا:

موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه"

فرقة "مسار إجباري" تطرح ألبومها الجديد "مبقتش أخاف"

مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لوعكة صحية