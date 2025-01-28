فرقة "مسار إجباري" تطرح ألبومها الجديد "مبقتش أخاف"

كتبت- نوران أسامة:

طرحت فرقة مسار إجباري عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، أحدث أعمالها الغنائية، بعنوان "مبقتش اخاف".

ويتكون الألبوم من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تضم ثلاث أغاني وهم "قدها وقدود، بمبي، بنتكلم وهي ديو مع المنشد محمود التهامي.

المرحلة الثانية وتضم 4 أغاني وهم "زهقت، وحشني صوتك، مبسوط، مواويل".

المرحلة الثالثة وتضم 4 أغاني وهم "هويت، في الحب مليش، الكورنيش، مبقتش تبان".

يذكر أن فريق مسار إجباري احتفل مؤخرًا بمرور عشرين عامًا على تأسيس الفريق، طرحت الفرقة فيلم وثائقي عن رحلتها يحمل نفس اسم الألبوم "مابقتش أخاف"، وهو من إخراج أمير الشناوي، يقدم الفيلم لمحة صادقة ومليئة بالعاطفة عن كواليس صناعة الموسيقى لفرقة مسار إجباري.

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