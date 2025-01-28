مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لوعكة صحية

كتبت- نوران أسامة:

تعرض مطرب المهرجانات مسلم لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت يارا تامر، خطيبته، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهر خلالها مسلم وهو داخل المستشفى يتلقى الرعاية الطبية، وعلقت: "ألف سلامة عليك يانور عيني".

وكان مطرب المهرجانات مسلم، أعلن خلال الفترة الماضية، عن فسخ تعاقده مع منتج أعماله سلطان الشن بعد خلافات استمرت لأكثر من 4 سنوات.



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