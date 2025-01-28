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عمر كمال ينشر صورة من كواليس مسلسل "إش إش"

01:01 م الثلاثاء 28 يناير 2025

عمر كمال

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كتبت- سهيلة أسامة:

شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه صورة جمعته بالفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي من كواليس مسلسل "إش إش"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

ونشر عمر كمال الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "قريبًا مع المخرج الكبير محمد سامي والنجمة مي عمر".

مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية، تأليف وإخراج محمد سامي.

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عمر كمال مي عمر محمد سامي مسلسل إش إش
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