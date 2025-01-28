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أحمد العوضي يشارك فيديو من كواليس مسلسل "فهد البطل"

12:16 م الثلاثاء 28 يناير 2025

أحمد العوضي

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كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه مقطع فيديو من كواليس مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025، وظهر خلاله، وهو يرقص مع أبطال العمل .

ونشر العوضي الفيديو عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلق: "فرحة فهد البطل، أكبر فرحة في مصر".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، صفوة، حجاج عبد العظيم، عزت زين، حمزة العيلي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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أحمد العوضي مسلسل فهد البطل دراما رمضان 2025
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