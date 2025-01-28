داليا مصطفى عن انفصالها عن شريف سلامة: "لسه ماخدتش القرار"

كتبت- سهيلة أسامة:

حلت الفنانة داليا مصطفى ضيفة على برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "الحياة"، وتحدثت خلال اللقاء عن سبب انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، رغم تصريحاتها السابقة عبر السوشيال ميديا التي أكدت خلالها صعوبة الانفصال بعد زواج استمر 21 عامًا.

وخلال الحوار، وجه لها الإعلامي عمرو الليثي سؤالاً: "ليه انفصلتي عن شريف؟ السوشيال ميديا كتبت إنك انفصلتي، ثم إنتي جيتي ونفيتي، إيه أصعب قرار أخدتيه، وإيه القرار اللي إنتي مستنية تاخديه".

ردت داليا قائلة: "قولت القرار، بس لسه ما أخدتهوش، وأول ما آخد القرار هقوله، ولسه مخدتش أصعب قرار هيجي هيجي، بس لسه ما أخدتهوش".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة: ياسر جلال، مي عمر، مراد مكرم، ميمي جمال، محمود فارس



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