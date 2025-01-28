نشوى مصطفى: "السنة اللي فاتت أصعب سنة عدت عليا"

كتبت- سهيلة أسامة:

تحدثت الفنانة نشوى مصطفى، عن السنة الماضية، بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتبت نشوى: "السنة اللي فاتت أصعب سنة عدت عليا، ابتلاءات صعبة أوي في أول السنة، وبعدها حادثة مميتة وبعدها عملية كبيرة في قلبي، وختامها كان كسرة قلبي بوفاة حبيبي، الحمد لله على قدر الله، اللهم حمداً وشكراً، اللهم إني أسلمت نفسي إليك راضية بكل حكمك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم مدداً وغوثاً وصبراً وثباتاً يا كريم، وصلى اللهم على سيدنا محمد النور وأهله".

يُذكر أن زوج الفنانة نشوى مصطفى رحل عن عالمنا يوم 28 ديسمبر 2024.

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