بالصور.. ملك أحمد زاهر تنشر صور من أحدث ظهور لها

تصدرت "التريند" قبل حفلها بـ"فورمولا إي" في جدة.. 19 صورة لـ روبي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر متابعيها، عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت ملك الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بنطلون تايجر وبلوزة باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جمالو ماشاء الله، أجمل وأحلى ملوكة، الحلوة بزيادة، شياكة وخفة دم، عسل يا حبيبتي.

يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة، حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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