داليا مصطفى: "باخد أنسولين ٤ مرات يوميا لأن السكر عندي مرتفع"

كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة داليا مصطفى، إن الخذلان والصدمات سبب رئيسي في إصابتها بمرض السكر

وتابعت داليا مصطفى في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس": أنا بقيت هادية أكتر من الأول وبعمل حاجة مهمة جدا بالليل بكلم نفسي قبل ما أروح في النوم، بطبطب على نفسي".

وأضافت: "أنا بحب أطبطب على نفسي وفجأة بحس براحة، واتعودت على كده، أنا باخد أنسولين 4 مرات يوميًّا لأن السكر عندي مرتفع"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة: ياسر جلال، مي عمر، مراد مكرم، ميمي جمال، محمود فارس