إعلان

داليا مصطفى: "باخد أنسولين ٤ مرات يوميا لأن السكر عندي مرتفع"

11:09 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

داليا مصطفى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة داليا مصطفى، إن الخذلان والصدمات سبب رئيسي في إصابتها بمرض السكر

وتابعت داليا مصطفى في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس": أنا بقيت هادية أكتر من الأول وبعمل حاجة مهمة جدا بالليل بكلم نفسي قبل ما أروح في النوم، بطبطب على نفسي".

وأضافت: "أنا بحب أطبطب على نفسي وفجأة بحس براحة، واتعودت على كده، أنا باخد أنسولين 4 مرات يوميًّا لأن السكر عندي مرتفع"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة: ياسر جلال، مي عمر، مراد مكرم، ميمي جمال، محمود فارس

داليا مصطفى مرض السكر عمرو الليثي برنامج واحد من الناس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. ملك أحمد زاهر تنشر صور من أحدث ظهور لها

إعلان

إعلان

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا