شقيقة الراحل خالد صالح.. وفاة والدة الفنان أحمد فهيم

كتب- محمد فتحي:

توفيت قبل قليل، والدة الفنان أحمد فيهم، وشقيقة الفنان الراحل خالد صالح، بعد صراع مع المرض.

وكتب أحمد فيهم على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "البقاء والدوام لله، توفت إلى رحمة الله أمي الغالية الحاجة وفاء صالح، صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفنة بمقابر العائلة، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.