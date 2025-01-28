حدث بالفن| هدى المفتي جريئة ومي عمر أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

تصدرت "التريند" قبل حفلها بـ"فورمولا إي" في جدة.. 19 صورة لـ روبي

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ملك أحمد زاهر

خطفت الفنانة الشابة ملك زاهر، الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ميرهان حسين

شاركت الفنانة الفنانة ميرهان حسين متابعيها على موقع "انستجرام"، صورها أثناء تأدية مناسك العمرة بالمملكة السعودية.

كنزي دياب

نشرت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، صورة جديدة لها، عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها، والتي نالت إعجاب رواد "انستجرام".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها على موقع "انستجرام"، صورة جديدة أثناء تواجدها داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة شتوية.

هند صبري

كشفت النجمة هند صبري، عن حضورها حفل زفاف في كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه على السوشيال ميديا، مقطع فيديو له وسط جمهوره، أثناء زيارته الأخيرة لمدينة باريس الفرنسية.

دارين حداد

خطفت الفنانة دارين حداد الأنظار لها بعد نشرها صورة سيلفي "ستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".