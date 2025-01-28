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"أخويا القمر راح".. دنيا عبدالعزيز تنعى حسن مظهر بكلمات مؤثرة

12:17 ص الثلاثاء 28 يناير 2025
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    دنيا عبد العزيز وحسن مظهر في فيلم الجراج
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    دنيا عبدالعزيز على انستجرام
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كتب - معتز عباس:
نعت الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان حسن مظهر، الذي توفي اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض

ونشرت دنيا صوراً تجمعها بـ حسن مظهر أثناء مشاركتهما في فيلم الجراج، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، حسن مظهر في ذمة الله، أخويا الصغير أبو علي القمر راح، الله يرحمك يا حبيبي".

ولد حسن مصطفى مظهر في 17 نوفمبر من عام 1980، بدأ نشاطه الفني في منتصف التسعينيات بدور في فيلم "حرب الفراولة" عام 1994 بطولة الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، ثم ظهر في فيلم "الجراج" عام 1995 بطولة النجمة نجلاء فتحي.

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حسن مظهر دنيا عبدالعزيز وفاة حسن مظهر الجراج
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