"أخويا القمر راح".. دنيا عبدالعزيز تنعى حسن مظهر بكلمات مؤثرة

تصدرت "التريند" قبل حفلها بـ"فورمولا إي" في جدة.. 19 صورة لـ روبي

كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان حسن مظهر، الذي توفي اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض

ونشرت دنيا صوراً تجمعها بـ حسن مظهر أثناء مشاركتهما في فيلم الجراج، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، حسن مظهر في ذمة الله، أخويا الصغير أبو علي القمر راح، الله يرحمك يا حبيبي".

ولد حسن مصطفى مظهر في 17 نوفمبر من عام 1980، بدأ نشاطه الفني في منتصف التسعينيات بدور في فيلم "حرب الفراولة" عام 1994 بطولة الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، ثم ظهر في فيلم "الجراج" عام 1995 بطولة النجمة نجلاء فتحي.

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