حدث بالفن| وفاة بطل "الجراج" ورسالة العوضي لـ مرموش وبكاء سيلينا جوميز بسبب ترامب

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة المخرج محمد شكري جميل، ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة، حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل "رمضان كريم"، كواليس مسلسل "فهد البطل"، دينا الشربيني تنتهي من تصوير مشاهد "كامل العدد 3" في اسطنبول، سامر المصري يلتقي والدته بعد غياب 14 عاما عن سوريا، وفاة الفنان حسن مظهر بعد صراع مع المرض، تطورات الحالة الصحية للمخرج إبرام نشأت بعد تعرضه لحادث سير، وغيرها من الأخبار.

