إعلان

حدث بالفن| وفاة بطل "الجراج" ورسالة العوضي لـ مرموش وبكاء سيلينا جوميز بسبب ترامب

12:01 ص الثلاثاء 28 يناير 2025
حدث بالفن| وفاة بطل "الجراج" ورسالة العوضي لـ مرموش وبكاء سيلينا جوميز بسبب ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة المخرج محمد شكري جميل، ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة، حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل "رمضان كريم"، كواليس مسلسل "فهد البطل"، دينا الشربيني تنتهي من تصوير مشاهد "كامل العدد 3" في اسطنبول، سامر المصري يلتقي والدته بعد غياب 14 عاما عن سوريا، وفاة الفنان حسن مظهر بعد صراع مع المرض، تطورات الحالة الصحية للمخرج إبرام نشأت بعد تعرضه لحادث سير، وغيرها من الأخبار.

أحمد العوضي فهد البطل رمضان كريم سيلينا جوميز ميرهان حسين حسن مظهر سامر المصري دينا الشربيني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أخويا القمر راح".. دنيا عبدالعزيز تنعى حسن مظهر بكلمات مؤثرة

إعلان

إعلان

إعلان