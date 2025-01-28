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محمد إمام يدعم أحمد حلمي ويحضر مسرحية "بني آدم" (صور وفيديو)

12:00 ص الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد إمام يتابع مسرحية بني ادم لأحمد حلمي
  • عرض 4 صورة
    محمد إمام يتابع مسرحية بني ادم
  • عرض 4 صورة
    محمد إمام يتابع مسرحية بني ادم لأحمد حلمي
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كتب - معتز عباس:

حضر الفنان محمد إمام لمشاهدة مسرحية "بني آدم" للنجم أحمد حلمي، والتي تعرض حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

نشر برنامج "عرب وود" عبر موقع "انستجرام"، مقطع فيديو، يظهر واجد محمد إمام في الصفوف الأولى من العرض المسرحي.

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A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" بطولة أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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الفنان محمد إمام محمد إمام يدعم أحمد حلمي مسرحية بني آدم برنامج عرب وود على انستجرام مسرحية بني آدم للنجم أحمد حلمي
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