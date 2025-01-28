محمد إمام يدعم أحمد حلمي ويحضر مسرحية "بني آدم" (صور وفيديو)

تصدرت "التريند" قبل حفلها بـ"فورمولا إي" في جدة.. 19 صورة لـ روبي

كتب - معتز عباس:

حضر الفنان محمد إمام لمشاهدة مسرحية "بني آدم" للنجم أحمد حلمي، والتي تعرض حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

نشر برنامج "عرب وود" عبر موقع "انستجرام"، مقطع فيديو، يظهر واجد محمد إمام في الصفوف الأولى من العرض المسرحي.

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" بطولة أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

اقرأ أيضا..

رمضان 2025.. طرح الملصق الدعائي لمسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا

كشف عن تعرضه للعنصرية.. 10 معلومات عن دجيمون هونسو مقدم حفل قرعة كأس أمم أفريقيا