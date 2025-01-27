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تصدرت "التريند" قبل حفلها بـ"فورمولا إي" في جدة.. 19 صورة لـ روبي

11:12 م الإثنين 27 يناير 2025
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  • عرض 19 صورة
    حفل روبي في جدة
  • عرض 19 صورة
    روبي تتألق في إحدى حفلاتها الغنائية
  • عرض 19 صورة
    النجمة روبي
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    روبي تحتفل بالعام الجديد
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    روبي تستمتع بعطلتها على البحر
  • عرض 19 صورة
    روبي تخطف الأنظار بإطلالتها
  • عرض 19 صورة
    تفاعل روبي مع جمهور حفلها في القاهرة
  • عرض 19 صورة
    روبي تشعل أجواء حفلها في مدينتي
  • عرض 19 صورة
    روبي تشعل أجواء حفلها في القاهرة
  • عرض 19 صورة
    روبي من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 19 صورة
    روبي من جولتها الغنائية في مدينة نيويورك
  • عرض 19 صورة
    روبي من فعاليات حفل ميدل بيست
  • عرض 19 صورة
    روبي من كواليس أغنية الليلة حلوة
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    روبي
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    كواليس اخر حفلات روبي في القاهرة
  • عرض 19 صورة
    كواليس حفل روبي في مدينتي
  • عرض 19 صورة
    روبي من جولتها الغنائية في لوس أنجلوس
  • عرض 19 صورة
    روبي من إحدى جلسات التصوير على إنستجرام
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة روبي، قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل قبل أيام من حفلها الغنائي المقرر إقامته ضمن فعاليات بطولة "فورمولا إي" في جدة يوم 14 فبراير المقبل.

وروجت روبي لحفلها في جدة، ونشرت الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وكتبت: "جمهور جدة الغالي، هاكون معاكم يوم 14 في فورمولا إي.. هستناكم عشان نولع الدنيا مع بعض".

وأحيت الفنانة روبي مؤخرًا حفلًا خاصًا في القاهرة، وقدمت باقة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

يذكر أن روبي تشارك في مسلسل "جاني في المنام" وسط عدد من نجوم ونجمات الفن، وهم: نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

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الفنانة روبي روبي تتصدر التريند حفل روبي بفورمولا إي في جدة بطولة فورمولا إي في جدة روبي على انستجرام
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