تصدرت "التريند" قبل حفلها بـ"فورمولا إي" في جدة.. 19 صورة لـ روبي

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة روبي، قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل قبل أيام من حفلها الغنائي المقرر إقامته ضمن فعاليات بطولة "فورمولا إي" في جدة يوم 14 فبراير المقبل.

وروجت روبي لحفلها في جدة، ونشرت الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وكتبت: "جمهور جدة الغالي، هاكون معاكم يوم 14 في فورمولا إي.. هستناكم عشان نولع الدنيا مع بعض".

وأحيت الفنانة روبي مؤخرًا حفلًا خاصًا في القاهرة، وقدمت باقة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

يذكر أن روبي تشارك في مسلسل "جاني في المنام" وسط عدد من نجوم ونجمات الفن، وهم: نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

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