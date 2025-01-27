حضرها مفتي الجمهورية.. محمد صبحي بندوة "الفتوى والدراما": الفن الصحيح يوجه رسالة دون تحطيم الأخلاق

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان الكبير محمد صبحي، عن صور من كواليس ندوة "الفتوى والدراما" التي أقيمت على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونشر صبحي صورا من الندوة وكواليسها عبر "فيسبوك"، بحضور مفتي الجمهورية نظير محمد عياد، والدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

وشارك صبحي متابعيه أبرز النقاط التي تطرق لها في الندوة، وبينها: "الدراما فن يقوم على الخيال في نقل الواقع والفن الصحيح يوجه رسالة من دون تحطيم الأخلاق التي أتى بها الدين، هناك أعمال درامية تظهر شخصيات شريرة، لكنها قد تساعد بشكل غير مباشر في انتشار الجريمة، وهذا يتطلب الانتباه إلى إسفاف الفكرة وليس اللفظ فقط، نحتاج إلى بناء الأطفال الذين خربت عقولهم بوسائل التواصل الاجتماعي التي تملأ أفكارهم بالشذوذ في ظل مخططات تهدف إلى هدم الأسرة والثقافة الإسلامية".

وتابع: "الإعلام هو الوعاء الذي يحدد ما يبث للناس من غث وسمين، وما نراه من سلوكيات عنف وسلبية في المدارس تم زرعه تدريجيًا في المجتمع، الدين لا يقيد الفن صاحب الرسالة، والدراما لا تهين عالم الدين، أوصي بتوفير برامج وأعمال درامية تلائم الأسرة، مثل مسلسل الشيخ الشعراوي ويكون ذلك بترويج جيد من دار الإفتاء".

الفنان الكبير محمد صبحي قدم لجمهوره الفترة الأخيرة مسرحية "فارس يكشف المستور" وعرضت على مسرح مدينة سنبل، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

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