بعد إعلان رحيله عن الأهلي.. محمد علي رزق يودع علي معلول بهذه الطريقة

كتب - معتز عباس:

ودع الفنان محمد علي رزق، نجم الأهلي علي معلول، بعد إعلان وكيل اللاعب رحيله عن الفريق.

ونشر رزق، ستوري لـ علي معلول عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "سلام يا صاحبي".

يذكر أن جون إدوارد وكيل التونسي علي معلول، يعلن رحيل موكله عن فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب تجاهل مسؤولي الأهلي الحديث معه بشأن مستقبله الفترة المقبلة.

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