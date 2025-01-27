أحمد حلمي ينشر صورًا من مسرحية "بني آدم" على "انستجرام".. ويغلق التعليقات

كتب- معتز عباس:

شارك الفنان أحمد حلمي، متابعيه، صورًا جديدة من كواليس مسرحية "بني آدم".

ونشر حلمي الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "عوو"، وأغلق التعليقات.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Helmy أحمد حلمي (@ahmedhelmy)

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" بطولة أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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