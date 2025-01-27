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أحمد حلمي ينشر صورًا من مسرحية "بني آدم" على "انستجرام".. ويغلق التعليقات

09:30 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد حلمي في مسرحية بني ادم
  • عرض 7 صورة
    أحمد حلمي في مسرحية بني ادم
  • عرض 7 صورة
    احمد حلمي يغلق التعليقات
  • عرض 7 صورة
    أحمد حلمي
  • عرض 7 صورة
    أحمد حلمي في مسرحية بني ادم
  • عرض 7 صورة
    أحمد حلمي في مسرحية بني ادم
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كتب- معتز عباس:

شارك الفنان أحمد حلمي، متابعيه، صورًا جديدة من كواليس مسرحية "بني آدم".

ونشر حلمي الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "عوو"، وأغلق التعليقات.

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" بطولة أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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أحمد حلمي أحمد حلمي على انستجرام مسرحية بني آدم مسرحية بني آدم بطولة أحمد حلمي
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