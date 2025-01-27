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تصدر "التريند" بعد صورته مع أبنائه.. 20 صورة لـ محمد العمروسي

09:01 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنان محمد العمروسي والفنانة مي فاروق
  • عرض 20 صورة
    جلسة تصوير رومانسية بين محمد العمروسي ومي فاروق
  • عرض 20 صورة
    الفنان محمد العمروسي
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق
  • عرض 20 صورة
    الفنان محمد العمروسي وزوجته الفنانة مي فاروق
  • عرض 20 صورة
    كواليس حفل محمد العمروسي ومي فاروق
  • عرض 20 صورة
    كواليس حفل خطوبة العمروسي ومي فاروق
  • عرض 20 صورة
    محمد العمروسي مع أبنائه
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف العمروسي ومي فاروق
  • عرض 20 صورة
    محمد العمروسي مع حسام غالي وعماد متعب
  • عرض 20 صورة
    محمد العمروسي من أحد جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    محمد العمروسي من كواليس مسلسل وتر حساس
  • عرض 20 صورة
    محمد العمروسي وحسن الرداد
  • عرض 20 صورة
    محمد العمروسي ومي فاروق من حفل الخطوبة
  • عرض 20 صورة
    محمد العمروسي من كواليس التصوير
  • عرض 20 صورة
    محمد العمروسي يشارك بأحد العروض المسرحية
  • عرض 20 صورة
    محمد العمروسي ومي فاروق
  • عرض 20 صورة
    محمد العمروسي مع لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف العمروسي ومي فاروق
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كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان محمد العمروسي، الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشر صورة تجمعه بأولاده الثلاثة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وظهر العمروسي رفقة أطفاله بأحد ملاعب كرة القدم وكتب: "علي وعليا وعمر، إمبراطورية العمروسي أهم من حياتي، انتوا اللي بكمل بيكم رحلتي في الحياة، ربنا يحفظكم ليا ويحميكم من كل شر ومن كل عين بحبكم، وبتشرف بيكم يا حبايب قلبي في ضهركم طول العمر".

واحتفل الفنان محمد العمروسي بزواجه من الفنانة مي فاروق مطلع العام الجاري، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي، وهم: الفنان أشرف زكي، الدكتورة إيناس عبدالدايم، الفنان مصطفى أبو سريع، المنتج محمد العدل، الفنان شريف منير، المخرج هاني لاشين، الشاعر عزيز الشافعي، الفنانة ميرهان حسين، الفنان حمزة العيلي، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين.

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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محمد العمروسي محمد العمروسي يتصدر التريند محمد العمروسي مع أولاده محمد العمروسي على فيسبوك محمد العمروسي رفقة أطفاله
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