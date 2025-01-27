تصدر "التريند" بعد صورته مع أبنائه.. 20 صورة لـ محمد العمروسي

أحمد حلمي ينشر صورًا من مسرحية "بني آدم" على "انستجرام".. ويغلق التعليقات

كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان محمد العمروسي، الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشر صورة تجمعه بأولاده الثلاثة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وظهر العمروسي رفقة أطفاله بأحد ملاعب كرة القدم وكتب: "علي وعليا وعمر، إمبراطورية العمروسي أهم من حياتي، انتوا اللي بكمل بيكم رحلتي في الحياة، ربنا يحفظكم ليا ويحميكم من كل شر ومن كل عين بحبكم، وبتشرف بيكم يا حبايب قلبي في ضهركم طول العمر".

واحتفل الفنان محمد العمروسي بزواجه من الفنانة مي فاروق مطلع العام الجاري، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي، وهم: الفنان أشرف زكي، الدكتورة إيناس عبدالدايم، الفنان مصطفى أبو سريع، المنتج محمد العدل، الفنان شريف منير، المخرج هاني لاشين، الشاعر عزيز الشافعي، الفنانة ميرهان حسين، الفنان حمزة العيلي، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين.

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

دينا الشربيني تنتهي من تصوير مشاهد "كامل العدد 3" في اسطنبول

بعد تعرضه لحادث.. تطورات الحالة الصحية للمخرج إبرام نشأت