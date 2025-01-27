بعد انتقاله لمانشستر سيتي.. أحمد العوضي يوجه رسالة لعمر مرموش

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة إلى، عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر.

وقال "العوضي" في لقائه ببرنامج "عرب وود": "أنا بقول لمرموش، ربنا يوفقك ويكرمك وان شاء الله يعلى ويعلى ويبقى هداف فريق مانشستر سيتي وهداف الدوري الانجليزي".

وعن فريقه المفضل، كشف العوضي، قائلًا: "أنا بحب ريال مدريد، واي لاعيب كرة في مصر سواء بيلعب في الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي كلهم في الاخر مصريين، وأحب أشوف كل اللاعيبة اللي في مصر محترفة".

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مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، صفوة، حجاج عبد العظيم، عزت زين، حمزة العيلي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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